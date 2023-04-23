Країни G7 закликали продовжити та розширити зернову угоду

Шість танків Leopard 2 прямують з Іспанії в Україну, повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. За її словами, пише CNN, танки вийшли з портового міста Сантандер на півночі Іспанії та прямують до місця призначення, а подорож морем забере від 5-6 днів.

Раніше Голос Америки повідомляв, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час засідання Контактної групи з оборонної підтримки України на американській базі "Рамштайн", що США прискорили терміни доставки важких танків в Україну. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав американські танки "найкращими у світі", він переконаний, що вони зможуть змінити ситуацію на полі бою.

"Лише за кілька місяців Контактна група поставила понад 230 танків, понад 1550 броньованих машин та інше обладнання та боєприпаси для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад", – сказав міністр оборони США у п’яницю.

Водночас, як вважає міністр оборони Естонії Ханно Певкур, "найбільшою перешкодою" для початку контрнаступу Збройних сил України є не відсутність, наприклад, танків Abrams, а дощова погода. При цьому днями Естонія повідомила, що надсилає в Україну додатковий пакет зброї.

CNN також зазначає, що західні танки можуть не призвести відразу до кардинальних змін на полі бою, адже "Київ тепер стикається з матеріально-технічними та оперативними реаліями включення асортименту надзвичайно різноманітної та складної важкої броні в ефективні бойові підрозділи".

Голос Америки також повідомляв про те, що Франція і Польща не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати контракти ЄС на закупівлю боєприпасів в Україні - лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню заявив, що Україна потребує додаткової військової підтримки з боку партнерів, без якої вона не може розпочати контрнаступ та звільнити тимчасово окуповані території. Він підкреслив, що ситуація на сході України "погана" через "брак боєприпасів".

При цьому, як відзначає CNN, витоки документів Пентагону засвідчили оцінки американських розвідників, що запаси снарядів для української протиповітряної оборони виснажені, що "робить будь-який контрнаступ вразливим до російської переваги в повітрі", натомість російські сухопутні сили в країні "наближаються до виснаження, а підкріплень небагато". При цьому Сполучені Штати не очікують закінчення війни цього року.

Однак деякі експерти вважають, що для успіху українського контрнаступу найкраще зможуть спрацювати нематеріальні фактори, не лише зброя: тактична несподіванка, лідерство на полі бою та бойовий дух.