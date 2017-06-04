Тереза Мей: «Настав час сказати – достатньо!»

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила в неділю, що три теракти, що відбулися у Великобританії за останні три місяці, включаючи напади на Лондонському мосту і в районі ринку Borough Market, «пов'язані порочної ідеологією ісламського екстремізму». За її словами, «тероризм породжує тероризм», і злочинці «копіюють один одного».

«Ми дуже терпимі до екстремізму в нашій країні, - продовжила Мей. - Нам потрібно бути більш твердими у виявленні та викорінення екстремізму на державній службі і в суспільстві». «Настав час сказати: досить», - сказала британський лідер.

Лондонська поліція повідомила в неділю, що в результаті останнього терористичного інциденту в Великобританії загинули семеро людей; троє нападників були вбиті. Сорок вісім осіб отримали поранення, деякі з них знаходяться в критичному стані. Мей заявила, що остання атака, по всій видимості, не пов'язана ні з вибухом смертника в Манчестері два тижні тому, в результаті якої загинули десятки людей, ні з наїздом на пішоходів на Вестмінстерському мосту в березні.

Влада стверджує, що розслідування атаки просувається швидко. Співробітники підрозділів по боротьбі з тероризмом заарештували 12 осіб в ході операції в східній частині Лондона в неділю вранці. Пошуки підозрюваних продовжуються.

Атака почалася пізно увечері в суботу, коли фургон, що рухався на великій швидкості по Лондонському мосту в центрі міста, скоїв наїзд на групу пішоходів, після чого вирушив у бік ринку Borough Market, де з автомобіля вийшли троє чоловіків і стали нападати на людей з ножами.

Поліція повідомила, що нападники були застрелені збройними поліцейськими протягом восьми хвилин після першого дзвінка, що надійшов в екстрені служби. Поліція повідомила також, що на нападників були фальшиві пояси смертників.

Влада охарактеризувала інцидент як терористичну атаку. Згаданий фургон, по всій видимості, був орендований. Мер Лондона Садок Хан засудив атаку «найрішучішим чином». «Не може бути ніякого виправдання таким варварським актам», - заявив він. Лондонський імам Фархад Ахмад заявив телеканалу Sky News, що «людям потрібно сказати, що іслам ніяк не підтримує подібні дії».

Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар і ОАЕ також випустили заяви із засудженням атаки і висловленням підтримки Великобританії. На святковій месі з нагоди Трійці Папа Римський Франциск закликав молитися за жертв та їхніх рідних. Він також помолився про «мир у всьому світі» і зцілення ран, нанесених війнами і тероризмом.

Білий дім повідомив, що президент Дональд Трамп поговорив по телефону з прем'єр-міністром Мей і запропонував «повну підтримку» Америки в розслідуванні «жорстоких терактів» в Лондоні. Держдепартамент США заявив, що він «засуджує боягузливі атаки, спрямовані проти невинних людей в Лондоні». «Наскільки ми розуміємо, поліція Сполученого Королівства розглядає їх як теракти. Сполучені Штати готові надати будь-яку підтримку, про яку попросять влади Сполученого Королівства », - наголошується в заяві зовнішньополітичного відомства.

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що знаходиться в тісному контакті з британськими властями. «В даний час, - йдеться в офіційній заяві, - у нас немає інформації, що свідчить про конкретну, достовірної загрозу тероризму в США». Президент Трамп також написав в «Твіттері», що атаки підкреслили правильність його суворої політики в питаннях імміграції.