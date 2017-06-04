Блумберг пообіцяв 15 мільйонів доларів на підтримку виконання Паризької угоди

Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг взяв на себе завдання домогтися того, щоб США виконали свої зобов'язання відповідно до Паризької угоди щодо кліматичних змін, навіть не будучи його формальним учасником.

Минулого тижня Президент Трамп оголосив, що США, які є одним з лідерів за обсягом забруднень навколишнього середовища, виходять з угоди. На думку президента, його дотримання буде занадто витратним для країни і призведе до того, що американські компанії втратять 7 мільйонів робочих місць до 2025 року.

Мільярдер Блумберг пообіцяв виділити 15 мільйонів доларів на підтримку Рамкової конвенції ООН про зміну клімату - установи, яка допомагає державам виконати свої зобов'язання в рамках Паризького угоди. Згідно із заявою Блумберга, опублікованому на його сайті, ці гроші є тією сумою, яку ООН втратить в результаті дій Вашингтона.

«Американці будуть дотримуватися і виконувати Паризьку угоду. Наша ініціатива буде йти знизу, і Вашингтон не зробить нічого, що могло б зупинити нас», - сказав Блумберг.

Газета New York Times повідомила, що Блумберг також очолює зусилля американських міст, штатів і компаній по розробці плану для ООН, спрямованого на виконання цільових показників США щодо обмеження викидів парникових газів. Газета відзначає, що в безіменну групу в даний час входять 30 мерів, три губернатора, більше 80 президентів університетів і більше 100 компаній. У публікації йдеться, що організація почала переговори з ООН про розгляд її плану поряд з планами по клімату інших держав-членів ООН.

Поки неясно, чи буде прийнятий план цієї групи. Крістіана Фіґерес, яка в минулому займалася проблемами кліматичних змін як офіційна особа, заявила в бесіді зі співробітником New York Times, що в ООН відсутня структура, яка могла б прийняти подібний план.

New York Times повідомляє, що в проекті листа генеральному секретарю ООН Антоніу Ґутеррешу Блумберг зазначає, що «недержавні суб'єкти» США можуть досягти цільових показників щодо викидів без підтримки американського уряду.

«Хоча виконавча гілка федерального уряду США виступає від імені нашої країни із зовнішньополітичних питань, вона не визначає багато напрямків дій США в питаннях зміни клімату», - зазначає мільярдер. «Основна маса рішень, які в сукупності визначають дії США, приймаються містами, штатами, бізнесом і громадянським суспільством», - стверджує колишній мер Нью-Йорка.