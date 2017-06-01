Трамп назвав умови повернення до Паризької угоди: Вигода США - передусім

Президент США Дональд Трамп заявив, що США виходять із Паризької кліматичної угоди, але негайно розпочинають переговори про вигідніші для Америки умови повернення до угоди, або ж формулювання принципово нової міжнародної домовленості, спрямованої на захист довкілля.

Дональд Трамп також наголосив, що абсолютно відданий захисту довкілля, але Паризьку кліматичну угоду у її нинішньому вигляді вважає шкідливою для американської економіки і такою, що надає переваги таким країнам, як Китай та Індія.

Мене обрали, щоб представляти громадян Піттсбурга (промислове місто у США - прим. ГА), а не Парижа

Паризька угода - угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 р. Паризька кліматична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку.

Президент США відзначив, що вважає, що взяті адміністрацією Барака Обами забов'язання щодо Паризької угоди призвели б до величезних втрах США, скорочення зайнятості у цілих галузях американської економіки і одночасного зростання кількості робочих місць в аналогічних галузях інших країн - через несправедливість даної угоди.

Президент США також наголосив, що готовий до негайних переговорів із законодавцями Демократичної партії для пошуку максимальної вигідної США формули співпраці на міжнародному рівні з метою захисту довкілля.

Я аплодую рішенню президента США турбуватись передусім про наших працівників та енергетичну галузь

"Для них Америка не на першому місці, а для мене - на першому", - наголосив Трамп, говорячи про закордонних критиків його позиції з приводу Паризької кліматичної угоди.

"Мене обрали, щоб представляти громадян Піттсбурга (промислове місто у США - прим. ГА), а не Парижа", - підкреслив президент США.

Вихід з Паризької кліматичної угоди був передвиборчою обіцянкою Трампа. Заяву президента США привітали у Республіканській партії.

"Я аплодую рішенню президента США турбуватись передусім про наших працівників та енергетичну галузь", - твітує впливовий республіканець та колишній кандидат у президенти США Тед Круз.

Натомість екс-президент США Барак Обама заявив, що через рішення Трампа, США приєднались до кола країн, які "відкидають майбутнє".

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