Війська НАТО відпрацьовують захист країн Балтії

Американські та британські війська проводять перші широкомасштабні оборонні навчання НАТО на кордоні Польщі та Литви, відпрацьовуючи сценарій, відповідно до якого Росія може спробувати відрізати країни Балтії від іншої частини західного альянсу.

Ділянка кордону, вузький сухопутний прохід між Польщею і Литвою, відомий як Сувалкський коридор, має 104 кілометри в довжину і проходить через поля, ліси і пагорби. У разі захоплення цього відрізка Росією, Естонія, Латвія і Литва опиняться в ізоляції.

Протягом двох днів американські вертольоти і британські літаки брали участь в навчаннях, в яких також були задіяні польські, литовські і хорватські військові.

«Цей коридор дуже вразливий через своє географічне положення. Не можна сказати, що така атака неминуча, але якщо він буде перекритий, то три союзника на північ будуть потенційно ізольовані від решти частини альянсу», - заявив кореспонденту Reuters командувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Росія заперечує наявність у неї планів захоплення країн Балтії і стверджує, що НАТО загрожує стабільності Східної Європи, нарощуючи військову присутність і проводячи подібні військові навчання.

Однак Ходжес, який командує силами США в Європі, підкреслює, що альянс повинен продемонструвати свою боєготовність.

«Нам потрібно тренуватися, потрібно продемонструвати, що ми можемо підтримувати союзників, тримати цей коридор відкритим, підтримувати цей зв'язок», - сказав він.

В Естонії, Латвії, Литві та Польщі розміщено чотири нових натівських бойових формування загальною чисельністю понад 4500 військовослужбовців.

Польща виступає за те, щоб і інші члени НАТО виділили свої сили для захисту уразливого Сувалкського коридору і стримування потенційної російської агресії. І хоча в навчаннях на цих вихідних беруть участь півтори тисячі військовослужбовців, литовський командувач попереджає, що в разі реального конфлікту для захисту коридору буде потрібно більше сил.

«Це вчення лише невеликого масштабу в порівнянні з тим, що може знадобитися в разі реальної атаки, але вони дуже важливі для нас, оскільки демонструють, що союзники поділяють нашу стурбованість», - заявив глава сухопутних військ Литви бригадний генерал Вальдемар Рупшіс.

Імітуючи таємне вторгнення, три американські вертольоти в суботу приземлилися на поле в одному з сільських районів Литви. Пункт приземлення перебував в декількох годинах їзди від місця дислокації американського батальйону на базі Ожиш в Польщі.

Представники НАТО очікують, що в вересні Москва проведе набагато масштабніші навчання в Росії і Білорусі під кодовою назвою «Захід». Очікується, що в них візьмуть участь 100 тисяч військовослужбовців. Представники країн Балтії вважають, що в ході цих навчань Москва буде відпрацьовувати атаку на Сувалкський коридор.

«Мені видається важливим, щоб солдати тренувалися на території, яку, можливо, одного разу їм доведеться захищати», - заявив генерал-майор Джон Ґронський, заступник командувача військами США в Європі, який спостерігав за навчаннями в Литві.