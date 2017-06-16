Маккейна розчарувало рішення Сенату не посилювати санкції проти космічних проектів з Росією

Сенатор-республіканець Джон Маккейн голосував проти поправки до законопроекту про санкції, який було затверджено Сенатом цього тижня, яка дозволила б імпорт російських двигунів для програм NASA.

NASA поступово зменшує використання товарів російського виробництва, але для цього потрібен час

Сенат затвердив відповідну поправку не дивлячись на те, що початковий варіант законопроекту містив положення, які дозволили б імпорт російських двигунів для вже затверджених програм оборони. Однак, на думку сенаторів, законопроект міг заблокувати імпорт таких двигунів для проведення цивільних та комерційних запусків, повідомляє агентство spacenews.com.​

"Зміни до російських санкцій, затверджені 14 червня .. було ретельно обговорено сенаторами обох партій, що представляють різні комітети і (цей законопроект) вводить потужні санкції проти російського військово-промислового комплексу та розвідувальних установ, які уможливили вторгнення Росії до України, анексію Криму, терор в Сирії, створення загроз для союзників НАТО та напад на американські вибори в 2016 році", - йдеться в заяві сенатора Маккейна.

"Ось чому я був розчарований, коли мої колеги запропонували поправку до законопроекту, яка б послабили санкції проти Росії, і яку було прийнято переважною більшістю. Я голосував «ні» з цієї поправки, тому що вона дозволить NASA та іншим комерційним підприємствам купувати ракетні двигуни російського виробництва – фактично надсилаючи долари платників податків на субсидування закупівель, які збагачують друзів Путіна", - заявив Маккейн.

Відповідну поправку було ініційовано сенатором-республіканцем Корі Ґраднером, який зазначив, що NASA поступово зменшує використання товарів російського виробництва, але для цього потрібен час. Він пояснив, що метою поправки є уникнути «небажаних наслідків» основного законопроекту, повідомляє spacepolicyonline.com.

Сенаторів стурбувало, що положення законопроекту по санкціях проти Ірану та Росії не дозволять імпортувати двигуни російського підприємства Енергомаш, які використовуються для проектів United Launch Alliance’s Atlas 5 та Orbital ATK’s Antares, повідомляє агентство spacenews.com.

Прес-секретар NASA Роб Джейкобс, за повідомленням spacenews.com, подякував за прийняття цієї поправки: "Ми вдячні за потужну підтримку обох партій цієї поправки, яка забезпечує те, що освоєння космосу буде безпечним та мирним для поточних та майбутніх місій".

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