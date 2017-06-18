Партія Макрона отримала абсолютну більшість на парламентських виборах

Незважаючи на рекордно низьку явку, партія президента Франції Еммануеля Макрона отримала абсолютну більшість місць в нижній палаті парламенту за підсумками другого туру виборів, що відбувся в неділю. Такими є перші дані опитувань.

Новий президент-центрист і його партія «Республіка, Вперед!» отримали переконливу перемогу, набравши від 355 до 425 місць з 577 крісел Національної Асамблеї. А це дає президенту Франції можливість проводити обіцяні реформи трудового законодавства та системи соціального забезпечення.

Нова центристська партія Макрона з легкістю випередила традиційні ліві і праві партії, які займали чільні позиції в Національній Асамблеї протягом десятиліть.

Ультраправий «Національний фронт», очолюваний суперницею Макрона на виборах Марін Ле Пен, ймовірно, отримає менше 10 місць.

З моменту інавгурації Макрона пройшло трохи більше місяця, але за цей час він встиг здобути популярність на міжнародній арені. Він зіграв з президентом США Дональдом Трампом в інійійовану ним самим гру рукостискань і переміг. Він піддав критиці російського лідера Володимира Путіна, стоячи поруч з ним. Він також виступив з новими пропозиціями щодо вирішення питання змін клімату, після того як США оголосили про різкий розворот своєї позиції у цій сфері.