Адміністрація Обами повинна була більше зробити, щоб протидіяти російські кіберзагрозі – Шифф

Головний демократ Комітету розвідки Палати представників Адам Шифф розкритикував адміністрацію колишнього президента Барака Обами за те, що вона не вдалась до достатньо жорстких кроків по відношенню до Росії за її втручання у вибори 8 листопада.

«Адміністрація Обами повинна була зробити набагато більше, коли стало ясно, що Росія не тільки втручалась у вибори, але робилось це за вказівками високопосадовців в Кремлі», - заявив в інтрев'ю каналу CNN конгресмен-демократ Адам Шифф.

Шифф додав, що введення санкцій проти двох російських розвідувальних агентств у грудні за їх ймовірний зв'язок із хакерськими групами під час виборів було дуже запізнілим кроком.

Шифф та його колега у Розвідувальному комітеті Сенату Даян Файнстайн оприлюднили незвичну заяву про росйське втручання у вибори ще у вересні, за два місяці до виборів. «Ми повинні були проконсультуватись з розвідувальними агентствами, але ми пішли на це самі, тому що ми не змогли добитись від адімінстррації дій у цьому напрямку», - сказав Шифф.