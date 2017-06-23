Республіканець і друг України вибухнув гнівом через слабкість Обами щодо Росії

Обама завжди переживав з приводу того, що можуть зробити вороги США; при цьому у ворогів США не було підстав переживати через дії з боку Обами

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем, який разом з Джоном Маккейном є провідним рушієм законодавчих розслідувань щодо втручання Росії у перебіг виборів у США та критиком Кремля, у п'ятницю вибухнув низкою критичних коментарів на адресу колишнього президента США Барака Обами.

Гострі репліки законодавця прозвучали у відповідь на статтю видання The Washington Post, у якій було наведено подробиці того, як буцімто екс-президент США, отримавши напередодні виборів інформацію про намагання Росії вплинути на їх перебіг та сприяти Трампу, не став рішуче зривати плани Росії і тривалий час зволікав з будь-якою реакцією.

У відповідь на статтю, Ґрем назвав описану у ній поведінку Обами "слабкою та нерішучою".

При цьому законодавець відзначив, що дії Обами не завадили планам Росії.

Сподіваюсь, що президент Трамп та його Адміністрації займуть сильнішу позицію щодо відповіді на втручання з боку Росії

Стаття у The Washington Post також заявляє, що у якості відповіді на дії Росії Трамп наказав американським спецслужбам розмістити на об'єктах стратегічної важливості у Росії кіберзброю, яку США матимуть змогу активізувати у разі відповідного рішення президента. Видання стверджує, що на сьогодні рішення про активізацію "закладеної" на російських об'єктах кіберзброї здатен ухвалити чинний президент США Дональд Трамп, обранню якого буцімто і сприяла Росія.

"Сподіваюсь, що президент Трамп та його адміністрації займуть сильнішу позицію щодо відповіді на втручання з боку Росії", - сказав Ґрем.

Впливовий сенатор-республіканець також зробив свій висновок з приводу екс-президента Обами, як головнокомандуючого США:

"Головна проблема з Обамою-головнокомандувачем у тому, що він завжди переживав з приводу того, що можуть зробити вороги США; при цьому у ворогів США не було підстав переживати через дії з боку Обами".

Дивіться також: Група військових фахівців США передала Білому дому та Пентагону рекомендації з озброєння України