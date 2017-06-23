Американець на величезному білборді розповів про ставлення до Трампа та Росії

До уваги каналу ABC: Я виріс, дивлячись вас. Але більше не хочу вас знати. Не росіяни обрали Дональда Трампа президентом, його обрав я

У штаті Техас з'явився білборд, на якому місцевий мешканець розповів про своє розчарування увагою одного із провідних американських каналів до буцімто змови між штабом Трампа та урядом Росії. Про це повідомляють FoxNews.

Тема Трамп-Росія не сходить із шпальт провідних американських ЗМІ. Критики відзначаються, що увага до проблеми підтримується штучно, попри відсутність реальних фактів, і буцімто грає консолідуючу роль для прихильників Демократичної партії, яка переживає глибоку кризу.

Сам президент США неодноразово називав ЗМІ, які активно публікують матеріали на тему можливої змови, "фековими новинами", а саму тему називає спробою демократів виправдатись за програні вибори.

"До уваги каналу ABC: Я виріс, дивлячись вас. Але більше не хочу вас знати. Не росіяни обрали Дональда Трампа президентом, його обрав я, Кайл Кортні", - мовить білборд.

Відповідно до опитування Harvard-Harris, результати якого у п'ятницю представило видання The Hill, 55% американських виборців вважають, що ЗМІ та Конгрес мають зайнятись іншими питаннями, а 44% - вважають, що головна увага має і надалі приділятись темі втручання Росії у вибори у США. 65% опитаних заявили, що розслідування буцімто змови штабу Трампа та Росії шкодить країні.

При цьому майже 60% заявили, що їх непокоять закиди про перешкоджання правосуддю з боку президента США та його ймовірних зв'язків з Росією.

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