Час-Time: Як змінюється позиція та роль Франції у «Нормандському форматі»?

В ефірі Час-Time: Зустріч президентів України та Франції в Парижі принесла кілька важливих рішень, які можуть суттєво вплинути на хід мирного процесу в Україні. Як змінюється позиція та роль Франції у «Нормандському форматі»? – На зв’язку кореспондент з Лондона. Трамп: головна новина не у тому, що Росія втручалася у вибори у США, а у тому що Обама знав про це, але протягом чотирьох місяців нічого не зробив, аби це зупинити. Верховний суд взяв до розгляду справу про указ Трампа щодо візових обмежень для громадян деяких переважно мусульманських країн. На час розгляду справи суд дозволив виконання більшості пунктів цього документу.