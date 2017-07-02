Трамп запідозрив влади штатів у спробі приховати відомості про виборців

Президент Дональд Трамп висловив припущення, що штати, які відмовляються надати комісії Білого дому інформацію про реєстрацію виборців, намагаються щось приховати від громадськості. «Багато штатів відмовляються передати інформацію дуже поважній комісії щодо фальсифікацій при голосуванні, - написав він у Твіттері в суботу. - Що вони намагаються приховати?»

Керівництво комісії минулого тижня звернулося з проханням до виборчих органів усіх 50 штатів передати дані реєстрації виборців з іменами 215 мільйонів чоловік. Залежно від штату, ці дані можуть включати приналежність до політичної партії, дату народження, інформацію про судимості, а також відомості про те, як часто виборець голосував на попередніх виборах, і його особистий ідентифікаційний номер. Ці номери використовуються на всій території США для багатьох фінансових трансакцій.

Влада 22 штатів проігнорували це прохання. Офіційні особи наводять різні підстави для відмови. Одні стверджують, що передача такої інформації заборонена законами штатів, або що ця інформація носить закритий характер. Інші ж взагалі відкидають заяви Трампа про масові фальсифікації на виборах 2016 року.

Керівник виборчої комісії Міссісіпі республіканець Делберт Хосманн заявив: «Жителі Міссісіпі повинні відзначити День незалежності і право нашого штату на захист приватного життя наших громадян через самостійне проведення виборчих процедур».

Трамп створив комісію, зокрема, для розслідування його непідтверджених заяв про те, що від трьох до п'яти мільйонів виборців незаконно взяли участь в торішніх виборах, позбавивши його перемоги над демократкою Гілларі Клінтон за підсумками загального голосування. Трамп переміг на виборах, заручившись підтримкою більшості членів Колегії вибірників, де значення мають результати кандидатів в окремих штатах.