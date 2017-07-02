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Принаймні 8 людей загинуло від вибуху автомобіля в Дамаску

  • Голос Америки

В результаті підриву автомобіля смертником на площі Тахрір в центрі Дамаска загинули, щонайменше, вісім осіб, близько десяти отримали поранення. Про це повідомило державне телебачення.

Однак за даними правозахисної організації «Сирійська обсерваторія прав людини", в результаті інциденту загинула 21 людина. Правозахисники попереджають, що це число може зрости, оскільки деякі поранені перебувають у критичному стані.

Сирійські силовики заявили, що відстежили трьох смертників на автомобілях, двох з яких їм вдалося знищити на в'їзді в місто, перш ніж вони змогли завдати якої-небудь шкоди. Державне телебачення показало кадри з принаймні двома обгорілими автомобілями і уламками інших предметів на дорозі до аеропорту. Третьому водієві спочатку вдалося відірватися від поліції. Він підірвав себе на площі Тахрір після того, як був оточений.

Міністр у справах місцевої адміністрації Хуссейн Маклуф заявив, що реакція силовиків стала «великим успіхом в справі зриву змови», який міг привести до численних жертв. Атака сталася, коли багато жителів сирійської столиці вперше відправлялися на роботу після закінчення священного місяця Рамадан.

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