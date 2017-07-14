Рінат Ахметшин розповів подробиці зустрічі з Трампом-молодшим

За його словами, переговори були «беззмістовними»



Засновник і співвласник вашингтонської лобістської фірми HRAGIF (Human Rights Accountability Global Initiative Foundation) Рінат Ахметшин підтвердив агентству Associated Press, що саме він супроводжував російську адвокатку Наталію Весельницьку під час зустрічі з Дональдом Трампом-молодшим в червні 2016 року.



Раніше син президента США підтвердив, що дійсно провів короткі переговори з російською юристкою, яка нібито запропонувала компрометуючу інформацію про Гілларі Клінтон. Ці дані, як стверджувалося в опублікованому самим Трампом-молодшим листуванні, були зібрані російськими властями.



Рінат Ахметшин заявив агентству AP, що на самому початку зустрічі син президента США попросив Весельницьку передати йому докази про «нелегальні пожертвування», передані до фонду Національного комітету Демократичної партії. Після того, як юристка повідомила, що подібної інформації у неї немає, Трамп-молодший, за твердженням Ахметшина, втратив інтерес до розмови.



«Вони не могли дочекатися, коли зустріч закінчиться», - сказав він, уточнивши, що на переговорах також були присутні зять президента Джаред Кушнер та керівник передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт.



Представники і Кушнера і Манафорта відмовилися коментувати цю інформацію.



Рінат Ахметшин розповів, що на зустріч в Trump Tower Наталія Весельницька принесла папку з роздрукованими документами, але заявив, що нічого не знає про їхній зміст.



За його словами, переговори були «беззмістовними», хоча він очікував «серйознішої» розмови.



Напередодні відразу кілька американських ЗМІ назвали Ріната Ахметшина колишнім співробітником російських спецслужб. Сам він в розмові з AP спростував цю інформацію, повідомивши, що дійсно служив в радянській армії за призовом з 1986 по 1988 рік, але ніколи не працював в розвідці.



У свою чергу, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі «нічого не знають» про Ріната Ахметшина.

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