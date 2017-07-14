Трамп: без розв’язання криз в Україні та Сирії санкції з Росії знімати я не буду

Президент пояснив, що питання про санкції не можна розглядати, поки не будуть досягнуті «задовільні» врегулювання ситуацій в Україні та Сирії



Президент Трамп запевнив, що економічні санкції щодо Росії зберігатимуться до тих пір, поки конфлікти в Україні та Сирії не будуть розв’язані в такий спосіб, що задовольнить США і їх союзників.



З такою заявою президент виступив на борту свого літака по дорозі до Франції. Спочатку було домовлено, що цей коментар не був призначений для публікації, проте в четвер в Парижі Трамп запитав одного з присутніх на борту журналістів, чому його заява не була оприлюднена. Після цього Білий дім офіційно поширив уривки бесіди, які опублікувала низка ЗМІ, в тому числі видання The New York Times.



«Я ні в якому разі не скасую санкцій до тих пір, поки в Сирії і Україні не будуть вирішені кризи до нашого і загального задоволення», - сказав Трамп.



Він додав, що йому відомі повідомлення про нібито заплановане пом'якшення санкцій щодо Росії, проте запевнив, що вони не відповідають дійсності.



«Я заробив багато грошей. Укладав вигідні угоди. Це моя професія, - зазначив Трамп. - Чому я маю скасовувати санкції, не отримуючи нічого?»



Трамп не уточнив, що саме він хотів би укласти з російським президентом Володимиром Путіним щодо Сирії та України.



США наполягають, що частиною політичного вирішення конфлікту в Сирії повинна стати відставка сирійського президента Башара Асада, який є союзником Росії. Москва цю вимога відкидає.

Я ні в якому разі не скасую санкцій до тих пір, поки в Сирії і Україні не будуть вирішені кризи до нашого і загального задоволення

Що стосується України, Вашингтон вимагає, щоб Росія повернула Києву анексований Крим і припинила підтримувати сили сепаратистів в Східній Україні. Москва неодноразово заперечувала підтримку сепаратистів.



Однак Трамп також висловився на захист особистих переговорів з російським лідером, з яким він зустрівся минулого тижня в Німеччині, нагадавши про спільні інтереси в сирійському питанні і інших геополітичних аспектах і підкресливши важливість підтримки діалогу між двома країнами.



«Не підтримувати діалог нерозумно, - сказав Трамп. - Давайте будемо розумними, а не дурними».



За словами Трампа, він готовий запросити Путіна в Білий дім, але тільки коли настане «відповідний момент».



«Я не думаю, що зараз відповідний момент, але моя відповідь - так, я міг би це зробити, - пояснив Трамп. - Я б легко міг сказати, що не буду цього робити. Це було б найпростіше, але і дурніші за все ... Найпростіше сказати вам, що я ніколи його не запрошу. Що ми ніколи не будемо спілкуватися з Росією ... Але треба чинити правильно. І, до речі, я хочу укладати з Росією тільки вигідні угоди».



Президент також заявив, що «полювання на відьом» в зв'язку з підозрами в змові між його передвиборчим штабом і Росією «погано відбивається на країні». «Немає ні змови, ні перешкоджання правосуддю, нічого подібного», - заявив він.

Не підтримувати діалог (з Росією) нерозумно. Давайте будемо розумними, а не дурними

Трамп звинуватив демократів у тому, що вони «занадто напирають» на історію з Росією, і тому «люди в неї вже не вірять», особливо, коли мова йде про звинувачення в зраді.



«Коли вони говорять "зрада", ви розумієте, що таке зрада? Це коли Джуліус і Етель Розенберґи передали росіянам атомну бомбу, ясно?»- сказав президент.



Трамп додав, що при наступній зустрічі з Путіним він збирається запитати його, кого той насправді хотів бачити переможцем минулорічних виборів: його або демократку Гілларі Клінтон.



«Тому що я не можу повірити, що він вболівав за мене», - додав він, підкресливши, що його погляди у військовій сфері та його енергетична політика куди більш згубні для Москви, ніж ідеї його колишньої суперниці.

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