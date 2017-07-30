Північна Корея – не лише проблема США. Настав час для Китаю діяти – Ніккі Гейлі

«Годі говорити про Північну Корею. Китай знає, що повинен вдатися до дій. Японія та Південна Корея повинні застосувати до тиску. Це не тільки проблема Сполучених Штатів. Вона вимагатиме міжнародного рішення», - так на останню провокацію Північної Кореї у своєму Твіттері відреагувала постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі.

Як повідомляє з посиланням на дипломатів, які займаються цим питанням, канал CBS News, Сполучені Штати сподіваються скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН стосовно останнього запуску Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети. Хоча, як повідомляють джерела, поки що формального запиту для скликання засідання Радбезу поки що не було подано. «Ми поки що не скликали засідання», - сказала в суботу каналу CBS News постпред Ніккі Гейлі.