КНДР: вся територія США в радіусі дії північнокорейських ракет

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив у суботу, що його країна вже має ракети, які можуть завдати удару всій континентальній частині Сполучених Штатів. Як раніше повідомлялось, у п’ятницю КНДР провела черговий запуск балістичної ракети.

Китай осудив запуск, а Японія, Південна Корея і Сполучені Штати обіцяли докласти зусиль у Раді Безпеки ООН для обмеження ядерних амбіцій Північної Кореї.

З часу приходу до влади Кім Чен Ина Північна Корея прискорила свої ракетні випробування. У п’ятницю країна здійснила вже друге таке випробування цього місяця.

Згідно з повідомленням офіційного Корейського центрального агентсттва новин, Кім вихвалявся, що найновіше випробування «має на меті надіслати серйозне попередження Сполученим Штатам. Кім сказав, що випробування підтвердило, що «вся континентальна частина США опинилася в діапазоні ураження».

У відповідь на запуск ракети американські та південнокорейські сили розпочали спільні навчання в територіальних водах Південної Кореї.

У заяві Білого дому запуск ракети названо «безвідповідальними і небезпечними дліями», які лише ще більше ізолюватимуть країну. У заяві також сказано, що Сполучені Штати вдадуться до всіх необхідних кроків для запевнення безпеки США і захисту наших союзників у регіоні».

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що запуск ракети КНДР був «жахливим порушенням багатьох резолюцій Ради Безпеки ООН».

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