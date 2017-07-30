Американські бомбардувальники пролетіли над Корейським півостровом у відповідь на ракетні випробування КНДР

Два бомбардувальники "B-1B" військово повітряних сил США пролетіли у суботу над Корейським півостровом у супроводі південнокорейських та японських винищувачів.

Тихоокеанське командування сил США заявило, що місія була "прямою відповіддю" на "ескалаційний запуск" Північною Кореєю міжконтинентальних балістичних ракет 3 липня та 28 липня.

"Північна Корея залишається найактуальнішою загрозою для стабільності в регіоні", - заявив командувач тихоокеанськими повітряними силами США генерал Терренс О'Шогнессі. "Дипломатія залишається передовою; однак, у нас є зобов'язання перед нашими союзниками та нашою країною - демонструвати нашу незмінну прихильність, але готуватися до найгіршого сценарію. У разі потреби, ми готові відповісти швидкою, смертоносною та непереборною силою в той час і в тому місці, де буде потрібно".

10-годинна місія спільних сил розпочалася на авіабазі США "Андерсен" на острові Гуам. Два японських винищувачі "F-2" долучилися до американських бомбардувальників у японському повітряному просторі. Американські бомбардувальники тоді пролетіли над Корейським півостровом і супроводі чотирьох винищувачів Південної Кореї.

Президент Дональд Трамп у своєму Твіттері різко розкритикував Китай за, його словами, бездіяльність по відношенню до КНДР.

«Я дуже розчарований Китаєм. Наші нерозумні минулі лідери дозволили їм щорічно заробляти сотні мільярдів доларів на торгівлі. Втім….»​

​«Вони нічого не зробили для нас у питанні Північної Кореї, лише розмови. Ми більше не дозволимо, щоб це продовжувалось. Китай міг би легко вирішити цю проблему!»

У сіботу лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна вже має ракети, які можуть завдати удару всій континентальній частині Сполучених Штатів. Як раніше повідомлялось, у п’ятницю КНДР провела черговий запуск балістичної ракети.

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