Нові санкції ООН проти Північної Кореї –«хороший результат» - Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон провів в Манілі зустрічі з міністрами закордонних справ М'янми, Японії і Південної Кореї.

Глава американської дипломатії вперше перебуває з офіційним візитом в Південно-Східній Азії. Він зустрічається з представниками країн АСЕАН у той час. як США намагаються посилити тиск на Північну Корею.

Після зустрічі з міністром закордонних справ Південної Кореї Кан Ген Хва в неділю він назвав нові санкції, підтримані Радою Безпеки ООН, «хорошим результатом». Кан Ген Хва також назвала нову серію санкцій проти КНДР «дуже хорошим результатом». Пізніше в неділю Тіллерсон зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Відбулася і зустріч держсекретаря з главою китайського МЗС Ван І.

США також виступають з новими закликами про створення юридично зобов'язуючого механізму, який міг би запобігти переростанню територіальних претензій в Південно-Китайському морі в насильницьку конфронтацію.

Міністри закордонних справ країн АСЕАН підтримали основи кодексу поведінки в Південно-Китайському морі на зустрічі з представниками Китаю в неділю. Хоча цей документ не є юридично зобов'язуючим, він віддає пріоритет співпраці перед конфронтацією і вважається поступкою впливу Китаю.

Крім питань безпеки на морі і денуклеаризації Корейського півострова важливе місце в порядку денному заходів АСЕАН займуть питання боротьби з тероризмом в регіоні.

На початку візиту на Філіппіни Тіллерсон поклав вінок до меморіалу на Американському кладовищі в Манілі, віддавши данину поваги більше 17 тисячам американських і філіппінських військових, загиблих в роки Другої світової війни.