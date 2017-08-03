Китай підтримав заяву Рекса Тіллерсона щодо діалогу з Північною Кореєю

Китай підтримав заяву державного секретаря Рекса Тіллерсона, що Сполучені Штати хотіли б вести діалог з Північною Кореєю.

За повідомленням видання The Hill, міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив, що Пекін «прив’язує велике значення» до заяви Тіллерсона.

«Ми надіємось, що американська сторона може перетворити свою дотеперішню позицію на дійсну політику щодо Північної Кореї», заявив Ван.

У четвер державний секретар Тіллерсон сказав, що США хочуть вести діалог з Північною Кореєю. Він також додав репортерам, що США не вважають Китаю відповідальним за нишішню «ситуацію».

«Ми, очевидно, не звинувачуємо китайців за ситуацію в Північній Кореї, сказав він. – Лише північні корейці несуть відповідальність за ситуацію».

«Ми намагаємось передати північним корейцям, що ми не є вашими ворогами, ми вам не загрожуємо, але ви представляєте неприйнятну загрозу нам, і ми мусимо вдатися до відповіді», додав він пізніше.

Державний секретар Тіллерсон сказав, що колись північні корейці почнуть усвідомлювати, що діалог принесе безпеку і процвітання економіки. Цю заяву він зробив через кілька днів після чергового випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

У найновішому коментарі міністр закордонних справ Китаю також сказав, що його країна «ясно висловила» опозицію до останнього запуску північнокорейської ракети. Він також закликав усі сторони, щоб вони не вдавалися до дій, які призвели б до збільшення напруження.

Недавно президент Дональд Трамп висловив незадоволення з приводу того, як Китай веде справи перед лицем північнокорейської загрози.

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