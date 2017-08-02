Іран і США по-різному оцінюють дотримання умов ядерної угоди

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що запровадження в життя положень ядерної угоди з Іраном відвернуло увагу від інших «дестабілізаційних дій Тегерана в регіоні», таких як програма балістичних ракет, підтримка тероризму і роль, яку він відіграє в конфліктах в Іраку, Сирії та Ємені.

Він зробив таку заяву під час брифінгу в Державному депаратаменті у вівторок, у час, коли високопоставлені службовці США та Ірану звинуватили один одного в прорушенні положень угоди, яка обмежує ядерну програму Ірану в заміну на пом’якшення санкцій проти Ірану.

«Це угода, яка повинна служити американцям, інтересам Америки передусім і понад усе, і якщо вона не служить цим інтересам, чому ми мали б її дотримуватись? – сказав Тіллерсон.

Минулого місяця у зверненні до Конгресу адміністрація президента Трампа підтвердила, що Іран дотримується умов угоди. Наступне таке підтвердження вимагатиметься у вересні. Президент Трамп часто піддає критиці угоду з Іраном, кажучи, що вона дає надто великі користі Ірану.

Тіллерсон заявив у вівторок, що Сполучені Штатии співпрацюють з іншими країнами – Великобританією, Францією, Китаєм, Росією і Німеччиною – щоб Іран дотримувався угоди і чи виконує те, що випливає із зобов’язань і духу угоди».

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