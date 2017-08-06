Чикаго подасть позов проти адміністрації Трампа

Влада Чикаго в понеділок подасть в суд на адміністрацію Трампа в зв'язку з її погрозами припинити виплати грантів на підтримку громадської безпеки так званим «містам-притулкам». Про це у неділю заявив мер міста Рем Емануель.

Менше двох тижнів тому генеральний прокурор США Джефф Сешнс оголосив, що міністерство юстиції США позбавить міста деяких грантів, якщо вони не дозволять імміграційним властям відвідувати місцеві в'язниці і за 48 годин повідомляти їх про звільнення осіб, розшукуваних за порушення імміграційного законодавства.

«Чикаго не дозволить нашим поліцейським стати заручниками політиків у цих дебатах…Чикаго не дозволить, щоб вибірково порушувались фундаментальні права наших мешканців. Чикаго ніколи не відмовиться від нашого статусу привітного міста», - заявив мер на прес-конференції.

Мер Емануель додав, що цей позов не дозволить адміністрації Трампа створити прецедент, який може бути використаний як інструмент скорочення фінансування інших програм. Мінюст поки що не прокоментував намірів влади Чикаго.