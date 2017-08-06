Без жінок на ринку праці падає продуктивність - експерти

Показники ринку праці за останні півроку перевищили всі очікування – мільйон нових робочих місць. Безробіття на рекордно низькому за останні 16 років рівні - 4,3 відсотка. Втім, досі значна кількість американців залишаються поза ринком праці: дехто повертається отримувати додаткову освіту, дехто залишається вдома, щоб доглядати немічних членів родини.

До фінансової кризи 2008 року майже 70% американців мали роботу. Сьогодні ця цифра складає трохи більше 60-ти, попри те, що рівень безробіття найнижчий за останні 16 років. Деякі американці, після економічного спаду, просто припинили шукати роботу, і з часом, перестали рахуватися як безробітні. Це явище в економіці отримало назву «трудового затишшя». І, як стверджує професор Говардського Університету Бил Сприґс, спричиняє стагнацію росту заробітків.

«Реальність у тому, що компанії не відчувають тиску, вони насправді не відчувають дефіциту людських ресурсів”, - каже професор Сприґс.

Афроамериканці та представники меншин, яких найбільше уразили скорочення 2008 року, з того часу значно покращили своє становище. Втім, жінки, і особливо ті, хто працював в державному секторі, досягли меншого успіху.

«Наразі жінки заробляють, у середньому, на 20 відсотків менше ніж чоловіки, виконуючи ту саму роботу. До того ж значно зросла вартість догляду за дитиною. Тому багато жінок залишаються вдома”, - пояснює економіст Ліндзі Пієґза.

Зміни на ринку праці після Другої Світової війни сталися через значне зростання кількості працюючих жінок. Без них, кажуть експерти, не можна повернутися до здорової економіки.

Народжені між 1946 та 64 роками, так звані бейбі-бумери, виходять на пенсію. Тому, кажуть експерти, критично-важливим для економіки заохотити жінок повернутися на роботу.

«Якщо ринок праці втратить жінок, це може призвести до безповоротних втрат продуктивності, уповільнить економічне зростання та послабить економіку в цілому”, - застерігає Ліндзі Пієґза.

Кількість жінок на ринку праці досягла рекордно високої позначки у 1999 році – 60 відсотків, з того часу він зросла вартість догляду за дитиною впав до 57. Дослідження Міжнародного Валютного Фонду вказує на те, що збільшення рівня участі жінок хоча б на 1 відсоток може збільшити темпи зростання продуктивності до третини відсотка щорічно.