У США обговорюють законопроект про зміни правил отримання «зеленої картки»

За словами президента Дональда Трампа, прискорення зростання економіки Сполучених Штатів є однією з найголовніших цілей його адміністрації. У середу президент виступив на підтримку законодавства, яке пропонує зміни в імміграційній системі країни, які, якщо вони будуть внесені, зроблять цю мету недосяжною.

Про це йдеться в редакційній статті газети The Washington Post.

Трамп підтримав законопроект двох консервативних республіканських сенаторів - Тома Коттона з Арканзасу і Дейвида Пердью з Джорджії, який передбачає скорочення легальної імміграції приблизно наполовину протягом десятиліття. Такий план, на думку багатьох економістів, завдасть шкоди економічній життєздатності країни. Він скоротить число іммігрантів, яким буде надано «зелену картку» на постійне проживання в США, до приблизно 540 тисяч щорічно, з нинішнього рівня приблизно в один мільйон.

Цього можна буде досягти, головною мірою, шляхом ліквідації «зелених карток», наданих братам і сестрам, і дорослим дітям нинішніх іммігрантів і володарів green card - так званої ланцюгової міграції - при цьому одночасно зберігаючи кількість «зелених карток» на основі робочих навичок. Відбір таких іммігрантів відбуватиметься на основі системи балів, яка віддаватиме перевагу людям, які володіють англійською мовою, з більш високим рівнем освіти і високооплачуваними пропозиціями роботи. Отож, можна сказати, це кінець для «втомлених, бідних, забитих мас», для яких Статуя Свободи служила маяком.

Скорочення наполовину числа легальних іммігрантів позбавило б цілу низку підприємств кисню, тобто - робочої сили, що саме і потрібно для зростання в економіці. Це, як зазначається в редакційній статті газети The Washington Post, абсолютно протилежна стратегія, яка необхідна в країні, де, на даний момент, застій продуктивності і низький рівень безробіття. Різко скоротивши кількість легальних іммігрантів, підтримуваний Трампом план сенаторів, також збільшить попит на нелегальних іммігрантів, для яких жодна стіна не буде ефективним засобом стримання.

Отож, щодо самої економіки, це законодавство не має сенсу. Це пояснює, чому старший радник Білого дому з політичних програм Стівен Міллер неодноразово виправдовував його, заявляючи, що звичайні американці підтримають його в опитуванні. (Міллер також згадав, що рядки вірша, які закликають втомлені, збиті з пантелику маси приїхати до Америки, не були на Статуї Свободи, коли її встановлено в Нью-Йорку; вони були додані пізніше. Прекрасний аргумент!).

Міллер правий коли каже, що в процентному співвідношенні до населення країни, мешканці, народжені за кордоном, знаходяться на найвищому рівні майже за сторіччя. Цей факт є основною причиною антиімміграційної реакції, яка допомогла висунути кандидатуру Трампа, і яка підтримує ядро його політичної бази навіть після ненайкращих перших шести місяців перебування на посаді.

Проте, коли рівень народжуваності в США знаходиться на історично низькому рівні, а бебі-бумери (народжені після Другої світової війни) починають виходити на пенсію, проста істина полягає в тому, що Сполученим Штатам знадобиться іммігрантська робоча сила для підтримки економічного зростання, не кажучи вже про його розширення.

Заборонити в'їзд іммігрантів при такому низькому рівні народжуваності - значить, повторити дії Японії, чиї власні згасаючі економічні перспективи стали прямим результатом таких умов і політики.

Автори законопроекту ігнорують Японію, посилаючись на Канаду і Австралію як на моделі системи імміграції на основі заслуг, передбаченої пропонованим сенаторами і підтримуваним Трампом законодавством. Фактично, в перерахунку на душу населення Сполучені Штати щорічно, і без того, допускають менше половини від кількості іммігрантів, які приїжджають до Канади і Австралії.

Хоча, як аргументував президент Трамп, новоприбулі іммігранти знижують заробітну плату для деяких низькокваліфікованих категорій робіт і працівників меншин, вони немов «ракетне паливо» для економіки в цілому. Скоротивши їх кількість, Трамп підважить перспективи країни, - йдеться в редакційній статті видання The Washington Post.

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