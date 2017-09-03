Спричинені Гарві збитки можуть досягти 180 мільярдів доларів – губернатор Техасу

Через дев'ять днів після того, як ураган «Гарві» обрушив на Г'юстон небувалі за силою зливи, жителі міста починають повертатися до своїх домівок і оцінювати завдані стихією шкоди.

В інтерв'ю телеканалу Fox News у неділю губернатор Техасу Грег Еббот заявив, що збиток може досягти 180 мільярдів доларів. Це більш, ніж в 20 разів перевищує суму першого траншу допомоги в 7,85 мільярда доларів, запитаного президентом США Дональдом Трампом у Конгресу для ліквідації наслідків урагану.

Хоча багато жителів повертаються в свої будинки, мер Г'юстона Сильвестр Тернер закликав до евакуації західних районів міста, розташованих поблизу двох переповнених водосховищ. Інженерні війська Армії США продовжують цілеспрямоване затоплення цих територій з метою уникнення прориву дамб і насипів. За оцінками Тернера, до 20 тисяч будинків будуть як і раніше затоплені в найближчі два тижні. У сусідньому місті Бомонт в неділю вийшла з ладу система постачання питної води.

Представники влади повідомили в п'ятницю, що стихія пошкодила 156 тисяч будинків в окрузі Гарріс, до складу якого входить Г'юстон - четвертий за величиною місто в США.

Президент Трамп провів день, зустрічаючись із жертвами стихії, останньою зупинкою стало місто у Луїзіані Лейк Чарльз. Трамп не мав публічних виступів в Луїзіані, але під час своїх зустрічей з жертвами урагану пообіцяв сприяти швидкому одужанню від стихії. Майже 450 тисяч домівок наразі зареєструвались отримати допомогу від Федерального агентства з надзвичайних ситуацій.