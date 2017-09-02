Трампа тепло зустріли потерпілі від урагану «Гарві» в Г'юстонському центрі допомоги

Президент Дональд Трамп відвідав центр допомоги у Г'юстоні в суботу, щоб зустрітися з жертвами «Гарві», катастрофічного урагану, що спричинив серйозні повені в Техасі та приніс найскладнішу внутрішню кризу молодій адміністрації.

Під час свого другого на цьому тижні візиту до спустошеного штату президента супроводжувала його дружина Меланія Трамп.

Цей візит дав президенту можливість показати свою теплу та співчутливу сторону жертвам найсильнішого урагану в Техасі за останні 50 років. Дехто критикував його за те, що він залишався осторонь зони катастрофи під час візиту у вівторок, коли він сказав, що не хоче перешкоджати рятувальній роботі.

На стадіоні NRG президент і перша леді обіймали та тиснули руки людям, які змушені були залишити свої будинки через масштабну повінь.

Після зустрічі з потерпілими від повені та добровольцями, які допомагали в гуманітарних зусиллях у Г'юстоні, Трамп вирушить до Лейк Чарльз, штат Луїзіана, території, ураженої штормом після Техасу, повідомляє Білий дім.

У листі до Конгресу в п'ятницю адміністрація Трампа попросила надати асигнування на суму 7,85 мільярдів доларів США на реагування та початкові зусилля з відновлення. Радник з питань національної безпеки Білого дому Том Боссерт заявив, що запити на фінансування допомоги надходитимуть поетапно, коли ставатиме більше відомо про наслідки урагану.

Губернатор Техасу Ґреґ Абботт, який супроводжував президента під час свого візиту до центру допомоги Г'юстона, заявив, що його штату може знадобитися понад 125 мільярдів доларів.

Внаслідок урагану закрито близько четвертої частини потужностей нафтопереробної промисловості США, більша частина якої розташована уздовж узбережжя Мексиканського затоки, а ціни на бензин зросли до найвищої поділки за два роки.

Тим часом новий ураган «Ірма», як очікується, стане великим ураганом на початку наступного тижня. Він залишався за сотні кілометрів від суші, але, як прогнозується, може вдарити Пуерто-Рико, Домініканську Республіку та Гаїті до середини наступного тижня.

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