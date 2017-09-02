8 мільярдів доларів для постраждалих від «Гарві» просить Трамп у Конгресу

За день до візиту у постраждалі від повені райони Г'юстона президент Дональд Трамп відправив лист до Конгресу з проханням виділити близько 8 мільярдів доларів на допомогу й відновлення в Техасі та Луїзіані.

Запит, який розглядається лише як початковий пакет допомоги після «Гарві», включає 7,4 мільярда доларів США для Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), у якого швидко скорочується фінанси при ліквідації наслідків стихійного лиха, і 450 мільйонів доларів для надання кредитів від стихійних лих для власників малих підприємств.

Трамп і перша леді Меланія Трамп відвідають Г'юстон і Лейк Чарльз, штат Луїзіана, в суботу, щоб зустрітися з тими, хто вижив після урагану, і побачити на власні очі збитки, завдані підтопленням. Це буде їхній другий візит до регіону цього тижня.

Шторм перемістив більше 1 мільйона людей і забрав життя щонайменше 39 інших.

За федеральними оцінками, близько 780 тисячам техасців було наказано евакуюватися зі своїх будинків, а ще 980 тисяч добровільно залишили їх.

Десятки тисяч людей перебувають у центрах евакуації по всьому регіону.

Унаслідок урагану було закрито приблизно четверту частину потужностей нафтопереробної промисловості США, більша частина яких розташована вздовж узбережжя Мексиканської затоки. «Гарві» також спричинив зростання цін на бензин напередодні святкових вихідних (День праці).

У кількох НПЗ на східному узбережжі вичерпався бензин, що посилило побоювання, що мандрівники зіткнуться з дефіцитом палива протягом триденних вихідних.

Занепокоєння щодо поставок спонукали Міністерство енергетики США дозволити випустити 4,5 мільйона барелів нафти зі стратегічного нафтового резерву.

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