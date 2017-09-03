Генсекретар НАТО: «Я рішуче засуджую те, що Північна Корея провела сьогодні шості ядерні випробування»

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ рішуче засудив чергові ядерні випробування Північної Кореї та закликав Пхеньян відмовитися від дій, що сприяють напруженості. Про це йдеться в заявігенерального секретаря НАТО.

«Я рішуче засуджую те, що Північна Корея провела сьогодні шості ядерні випробування. Це ще одне грубе порушення кількох резолюцій Ради безпеки ООН, зокрема резолюції №2321, яка була ухвалена у листопаді 2016 року», – сказав він.

Столтенберґ зазначив, що союз НАТО стурбований дестабілізуючою манерою поведінки Пхеньяна, яка становить загрозу для регіональної та міжнародної безпеки. Генеральний секретар альянсу додав, що режим повинен негайно припинити всю діяльність, пов`язану з ядерними і балістичними ракетами, з подальшою можливістю це перевірити, і зробити так, щоб цей процес був незворотнім.

Він також закликав керівництво КНДР до діалогу з міжнародною спільнотою.

«Я закликаю Північну Корею виконувати свої міжнародні зобов`язання і відмовитися від усіх загроз і дій, що сприяють напруженості і небезпеці», – підкреслив Столтенберґ.

Влада Північної Кореї 3 вересня оголосила про успішне проведення випробування водневої бомби.

Незадовго до цього Японія підтвердила, що КНДР провела новий етап ядерних випробувань. Японські сейсмологи повідомили, що сила землетрусу, зафіксованого на території КНДР, цього разу була вдесятеро більшою, ніж у вересні 2016 року, коли Пхеньян востаннє проводив ядерні випробування.

Сейсмологи Південної Кореї та Китаю вранці 3 вересня зафіксували два землетруси потужністю 5,6 та 4,6 балів поблизу звичного місця проведення ядерних випробувань КНДР. За оцінками американських експертів, потужність землетрусу могла становити до 6,3 балів.

У зв`язку з цим Японія висловила офіційний протест через своє посольство у Пхеньяні. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав ядерні випробування Пхеньяна «абсолютно неприйнятними».

Міністерство закордонних справ Китаю закликало Північну Корею припинити свої «неправильні» дії та закликало країну поважати резолюції Ради безпеки ООН.

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Моґеріні закликала Північну Корею негайно відмовитися від ядерних випробувань і зазначила, що очікує єдиного підходу міжнародної спільноти у вирішенні цього питання.