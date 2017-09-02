США посилюють патрулювання в регіоні Південно-Китайського моря

Тихоокеанське командування сил США готується до більш регулярного патрулювання вод Південно-Китайського моря, повідомила газета The Wall Street Journal. Цей крок, за всіма ознаками, ще більше ускладнить американсько-китайські відносини.

Пентагон, як повідомляється, запланував операції на підтримку свободи мореплавства, щоб кинути виклик територіальним претензіям КНР у регіоні.

Американське командування планує провести дві або три патрульні операції протягом наступних кількох місяців.

У минулому такі операції проводились більш спорадично, і китайська сторона називала їх провокаціями з боку США.

Встановлюючі регулярніший режим патрулів у морі, американські офіційні особи розраховують на те, що вони зможуть приглушити твердження Китаю, що ці операції мають дестабілізуючий ефект.

З часу, коли у січні президентом США став Дональд Трамп, США провели три патрульні операції в Південно-Китайському морі, тоді як за президентства Обами було лише чотири такі операції за два терміни на посаді.

Сполучені Штати висловлюють дедалі більше занепокоєння з приводу територіальних претензій Пекіна в Південно-Китайському морі, де Китай побудував або поширив штучні острови для злітно-посадкових смуг, портів та інших військових об’єктів.

Все-таки заплановані патрульні операції можуть збільшити напруження у відносинах між США і Китаєм у той час, коли Вашингтон намагається заручитися більшою підтримкою з боку Китаю для чинення тиску на Північну Корею.

Китай висловив занепокоєння з приводу зростаючого напруження між Вашингтоном та Пхеньяном і закликав до деескалації відносин.

Президент Трамп висловлює незадоволення, що Китай не докладає досить зусиль для зменшення загрози, яку створює Північна Корея швидким поступом у ядерній і ракетній програмах.

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