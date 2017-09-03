У Грузії розпочались навчання НАТО

Міжнародні військові навчання за участі півтори тисячі солдатів з восьми країн розпочалися у Грузії. Навчання «Спритний дух - 2017» –покликані покращити взаємодію американських, грузинських, українських, вірменських та військових інших країн-партнерів регіону. Для участі у тренуваннях до Грузії було доставлено важку техніку армії США з Європи.

У міністерстві оборони Грузії запевняють, що навчання мають на меті забезпечити стабільність у регіоні, посилити співпрацю з партнерами та запровадити стандарти НАТО у збройних силах.

Міністерство оборони України на своєму сайті інформує, що участь братимуть українські морські піхотинці, спільно з представниками морської авіації Військово-морських сил Збройних сил України: «Мета участі в заході – відпрацювання спільних дій українського підрозділу з підрозділами країн-членів та країн-партнерів Альянсу, підвищення польового та повітряного вишколу в багатонаціональному середовищі.