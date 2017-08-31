Зброя для України - в центрі затятої полеміки аналітиків США: Гербста та Доґерті

"Сполучені Штати серйозно розглядають можливість надання летальної оборонної зброї Україні і це - правильно", - стверджує голова аналітичного центру Dinu Patriciu Eurasia Center в Atlantic Council та колишній посол США в Україні Джон Гербст.

"Не надавайте зброю Україні. Кортить ткнути пальцем Кремлю в око, але це буде витратною та дурною помилкою", - пише аналітик National Review Майкл Брендан Доґерті.

Гербст та Доґерті вже сперечались з цього питання, використовуючи платформи аналітичних центрів США.

За логікою Доґерті, Вінстона Черчилля, який почав бити тривогу стосовно Гітлера в 1934 році, потрібно було засудити як панікера, тому що в 1936 році Німеччина ще не розпочала Другу світову війну

В своїй нещодавній відповіді Доґерті зазначає, що експертна доповідь від 2015 року, де закликається озброїти Україну, попередила про «світову пожежу» в разі, якщо цього не станеться, однак «ми все ще ходимо».

Гербст, який був одним із співавторів доповіді 2015 року, опублікував відповідь на такий аналіз. Гербст зазначив:

По-перше, звіт не передбачає «світової пожежі». Він обережно зазначає, що стримування та оборона проти російської агресії є найкращим підходом для уникнення «регіональної, або навіть світової пожежі».

По-друге розуміння часу в Доґерті є іншим. За логікою Доґерті, Вінстона Черчилля, який почав бити тривогу стосовно Гітлера в 1934 році, потрібно було засудити як панікера, тому що в 1936 році Німеччина ще не розпочала Другу світову війну.

"Доґерті також натякає, що поради звіту було повністю проігноровано", - пише Гербст. Однак, звіт рекомендував надати Україні широкий перелік устаткування, включаючи машини Humvee, контрбатарейні радари, устаткування для зв’язку та протитанкову зброю (Javelin).

Військове устаткування - вже надане Україні - є формою передової оборони НАТО​

Адміністрація Обами не надала Javelin, але збільшила військову допомогу Україні в 2015 році і надала інше рекомендоване устаткування, включаючи контрбатарейні радари, що допомогло зменшити жертви з української сторони. НАТО розмістило батальйони в країнах Балтії, Польщі та Румунії. Це допомогло Україні краще захиститись і попередити Москву, що ескалація викличе подальші дії Заходу.

Доґерті, ймовірно, не визнає мотивів Москви, припускає Гербст, наголошуючи, що Доґерті підтримав опис Гербстом сильних сторін Кремля, однак нічого не сказав про «жалюгідні наміри» Москви. "Це привело його до помилкового висновку, що я намагаюсь "розмити різницю між нашими зобов’язаннями перед країнами-членами НАТО та рештою країн", - обурюється Гербст.

Україна хоче отримувати підтримку зброєю та фінансуванням і уряд ніколи не ігнорує заборону Конгресу на фінансування, навчання та надання зброї батальйону Азов, який становить менше відсотка сил України

Це не так, стверджує Гербст, висловлюючи свою думку: “Сполучені Штати життєво зацікавлені в потужній та безпечній Європі та трансатлантичному партнерстві. Москва хоче послабити НАТО та ЄС і зруйнувати порядок часів «холодної війни». Ми мусимо перешкодити цій меті, підвищуючи ціну агресії для Кремля. Військове устаткування - вже надане Україні - є формою передової оборони НАТО".

Недостатньо потужна відповідь на агресію Кремля в Україні не тільки шкодить нашій репутації, але також і стратегії з нерозповсюдження ядерної зброї... Важко уявити, щоб Москва забрала Крим, або розпочала війну на Донбасі, якщо б в України була ядерна зброя

"Доґерті також використовує напівправду про Україну, яка трактує події на користь Кремля, - пише Гербст, - він, наприклад, занепокоєний, що зброя може опинитись в руках батальйону Азов. Однак, він не говорить, що цей батальйон вже знаходиться під командуванням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, він також не говорить про те, що жодна з одиниць вже наданого Сполученими Штатами устаткування не опинилась в батальйоні Азов, або в інших ризикованих руках. Україна хоче отримувати підтримку зброєю та фінансуванням і уряд ніколи не ігнорує заборону Конгресу на фінансування, навчання та надання зброї батальйону Азов, який становить менше відсотка сил України".

Гербст все ж дякує Доґерті за аналіз його роботи, а саме, що той знайшов редакційну помилку, що характеризує Будапештський меморандум як «гарантію», а не «запевнення». "Хоча запевнення не несе юридичного зобов’язання вживати дій задля оборони України від агресії, однак, тут йдеться про престиж Америки, - зазначає Гербст, - недостатньо потужна відповідь на агресію Кремля в Україні не тільки шкодить нашій репутації, але також і стратегії з нерозповсюдження ядерної зброї. Зрештою, після отримання запевнень від Китаю, Франції, Росії та Великобританії, Україна позбулась свого найбільшого в світі ядерного арсеналу. Важко уявити, щоб Москва забрала Крим, або розпочала війну на Донбасі, якщо б в України була ядерна зброя".

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