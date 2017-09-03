Спеціальні потреби

Мови
Актуально

Рада Безпеки ООН проведе в понеділок термінове засідання по Північній Кореї

  • Голос Америки

На вимогу США, Японії, Великобританії, Франції та Південної Кореї Рада Безпеки ООН проведе термінове засідання у питанні випробування Північною Кореєю ядерного випробування. Про це повідомляє постійна місія США в ООН. Засідання відбудеться о 10 годині за місцевим часом.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив в неділю, що проведене Північною Кореєю ядерне випробування здійснює «вкрай дестабілізуючий вплив на регіональну безпеку», і закликав керівництво КНДР припинити подібні дії. Про це повідомив прес - секретар Антоніу Гутерріша. Генеральний секретар ООН підкреслив, що Пхеньян порушує міжнародні зобов'язання і підриває зусилля з роззброєння.

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG