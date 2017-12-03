Вірогідність війни з Північною Кореєю «зростає з кожним днем» - Макмастер

Радник Білого дому з питань національної безпеки генерал Герберт Макмастер заявив, що вірогідність війни з бідною, але озброєною ядерною зброєю країною «зростає з кожним днем».

«Існують шляхи вирішення цієї проблеми, які не включають збройний конфлікт. «Але це гонка, тому що він (Кім Чен Ин – ред.) стає все ближче і ближче до цього, і часу залишається не так багато», - сказав Макмастер на Форумі з питань безпеки у Вашингтоні, організованому Фондом Рейгана.

Кілька днів тому, після тестового запуску нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), Північна Корея оголосила, що вона може завдати удару по континентальній території США.

За повідомленнями ЗМІ, Пентагон вивчає можливість установки додаткових оборонних систем на західному узбережжі країни після погроз КНДР завдати удару по Сполучених Штатах. Інформагентство Reuters повідомило, що ці системи, ймовірно, будуть включати протиракетні комплекси для висотного атмосферного перехоплення (THAAD), аналогічні установкам, розгорнутим в Південній Кореї.

«Відповідно до політичних рішень і стратегічних оцінок Трудової партії Кореї відбулося успішне випробування недавно розробленої міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-15"», - оголосив у середу диктор північнокорейського державного телебачення.

Після попередніх запусків Пхеньян заявляв про здатність нанести удар по будь-якій точці континентальної частини США, але на цей раз мова вперше йде про удар за допомогою нового типу вдосконаленої ракети, яка, як заявляють північнокорейські та американські офіційні особи, може злетіти вище, ніж ті ракети, які КНДР випробувала раніше.

Макмастер закликав Китай ввести абсолютне ембарго на поставку нафти Північній Кореї для недопущення майбутніх нових запусків. «Не можна запускати ракету, не маючи палива», - сказав Макмастер.

Тим часом, Північна Корея в неділю, напередодні найбільших спільних американо-південнокорейських військово-повітряних навчань назвала США і Південну Корею «мілітаристами».

Газета правлячої партії КНДР «Нодон сінмун», повідомила в неділю, що спільні навчання є «відкритою повномасштабної провокацією» проти Північної Кореї, яка «в будь-який момент може привести до ядерної війни».

Поки неясно, чи здатний Пхеньян створити ядерну міні-боєголовку і закріпити її на міжконтинентальної балістичної ракети, але, за оцінками південнокорейських властей, це може відбутися вже протягом декількох місяців.

Аналітики також сумніваються в здатності Північної Кореї забезпечити повернення МБР в атмосферу, що грає ключову роль в нанесенні удару. У разі запуску, спрямованого проти материкової частини США, будуть задіяні американські системи ПРО.