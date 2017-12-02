На Гаваях тестують сирени часів «холодної війни» на випадок ядерної атаки КНДР

Гавайські чиновники в п'ятницю перевіряли, чи сирени, призначені для того, щоб сповістити туристів і мешканців про можливий ядерний напад із боку Північної Кореї, були несправними або недостатньо голосними, після того, як перше з часів закінчення «холодної війни» випробування системи попередження було ледь чутне на одному з найпопулярніших пляжів штату.

Сирени значною мірою були заглушені хвилями і вітрами вздовж Вайкікі, знаменитого пляжу в тіні вулкану Diamond Head. Відвідувачі пляжу навряд чи помітили тест, який звучав як далека сирена. Застереження дало б людям 20 хвилин, щоб дістатися до притулку у випадку неминучої ракетної атаки.

«Я був у океані і почув цю сирену», – сказав турист Том Пассмор з Калґарі, Канада, додавши, що він над цим не замислювався. «Я думаю, що це гарна ідея, – сказав він про тест, – але, судячи з реакції кожного, тут ніхто не поворухнувся».

На островах існує 385 попереджувальних сирен. Наскільки добре їх чути, залежить від того, наскільки близько людина до пристрою.

Гавайські чиновники заявили, що це перший штат, який повернув систему попередження атак часів «холодної війни».

Можливість нападу є віддаленою, але важливо бути готовим, сказав цього тижня губернатор Дейвид Іґей. Завдяки випробуванню громадськість знатиме, що робити в разі атаки на майбутнє, сказав він.

Випробування системи припадає на той самий тиждень, коли Північна Корея випустила потужну ядерно-здатну міжконтинентальну балістичну ракету. Ця зброя мала би радіус дії більше 13 тисяч кілометрів, легко досягнувши материкової частини США.

Гаваї є одним із найближчих до Північної Кореї штатів, і його велика військова присутність може зробити його ціллю. На острові Оагу знаходиться Тихоокеанське командування США, штаб військових для Азійсько-Тихоокеанського регіону. Острів також розміщує десятки морських кораблів в Перл-Гарборі та є ключовою базою для ВПС, армії і Корпусу морського піхоти.

Ядерна атака на Гаваї призвела б до тисяч смертей, теплового випромінювання, серйозної шкоди для критичної інфраструктури та іншого хаосу.

Випробовування продовжуватимуться в перший робочий день кожного місяця.

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