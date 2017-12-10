Лауреати Нобелівської премії миру закликали ядерні країни приєднатися до Договору про заборону ядерної зброї

Лауреати Нобелівської премії миру попередили, що світ від знищення відокремлює «один імпульсивний спалах гніву», і закликали ядерні країни приєднатися до договору ООН про заборону ядерної зброї.

«Чи буде це кінець ядерної зброї або кінець (всім) нам?» - заявила у своїй промові Беатріс Фін, яка брала нагороду від імені Міжнародної кампанії за заборону ядерної зброї (ICAN).

Фін звернула особливу увагу на обмін військовими погрозами між Північною Кореєю і США на тлі ядерних випробувань в Північній Кореї, який, на її думку, змушує світ жити «в умовах, коли від взаємного знищення нас відділяє лише один імпульсивний спалах гніву».

В базовану в Женеві організацію, відзначену Нобелівською премією миру раніше в цьому році, входять близько 500 організацій в понад 100 країнах світу, які працюють в сфері глобального ядерного роззброєння.

Нобелівський комітет відзначив заслуги ICAN в укладанні Договору ООН про заборону ядерної зброї. Текст договору підтримали 122 держави, але серед них не було жодної з дев'яти ядерних держав.

Відступивши від традиції, три західні ядерні держави - США, Франція і Великобританія - направили на церемонію вручення премії не своїх послів, а дипломатів нижчого рангу.

Разом з Фін нагороду приймала 85-річний активістка ICAN Сецуко Терлоу, яка пережила атомне бомбардування Хіросіми, яка описала жахливі сцени наслідків вибуху атомної бомби в 1945 році, коли їй було 13 років.

«Прислухайтеся до наших свідчень. Прислухайтеся до нашого попередження. І знайте, що ваші дії мають наслідки », - сказала Терлоу, виступаючи на церемонії.

Дев'ять країн, що володіють ядерною зброєю, - Великобританія, Китай, Франція, Росія, США, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль, - бойкотували переговори про укладення згаданого договору, які почалися в лютому.