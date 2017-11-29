Північна Корея – ядерна держава. Що далі?

Запуск Північною Кореєю балістичної ракети у вівторок підкреслив те, що було відоме й раніше. Північна Крея – ядерна держава. У неї є модерна ракетна програма. Все вказує на це, що вона має, або матиме в найближчому часі можливість здійснити ракетну атаку на континентальну частину Сполучених Штатів.

Бідна, ізольована від навколишнього світу держава, і все ж таки спромогляся збудувати величезної сили й надзвичайно модерну зброю. Тепер усі спроби запобігти її планам сміховинні й безглузді. Їм не могли запробігти ні економічні санкції, ні відвідини високопоставлених представників Заходу, ні спроби тиску за посередництвом сусіднього Китаю. Все нанівець. Північна Корея – ядерна держава, пише видання The Weekly Standard.

Деякі прихильники США кажуть, що треба погодитись з реальністю, інші, що слід відновити баланс сил у регіоні та ввести ядерну зброю на територію Південної Кореї.

Санкції, пише консервативне видання, ніколи не спонукають Північну Корею відмовитися від ядерної зброї. Щодо цього немає сумніву. Але санкції, якщо їх застосувати стратегічно, можуть прискорити повалення комуністичного режиму.

Режим Кім Чен Ина оснований на страху і щедрості, пише The Weekly Standard. Після приходу до влади молодий лідер розпочав хвилю терору, жертвою якого стали десятки колишніх високопоставлених офіційних осіб. Частину він усунув з посад, інших навіть стратив. Водночас він щедро нагороджував відданих собі осіб, даючи їм годинники, іноземні автомобілі й дорогі алкогольні напої.

Обдумані санкції могли б обмежити здатність дарувати такі подарунки своїм прихильникам. Добрим початком, пише видання, було б замороження іноземних активів диктатора. За приблизними підрахунками, на його рахунках від трьох до п’яти мільярдів доларів. Країни, в яких є посольства КНДР, повинні закрити їх.

Сполучені Штати можуть відкрито говорити, що прагнуть заморозити ядерну програму Північної Кореї, а з другого боку таємничо готуватися до зміни північнокорейського режиму.

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