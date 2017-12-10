Білий дім шкодує про відмову палестинців від зустрічі з Майком Пенсом

Білий дім в неділю висловив шкоду у зв'язку з тим, що палестинська сторона відмовилася зустрічатися з віце-президентом Майком Пенсом в рамках його майбутнього візиту в регіон після рішення президента Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

«На жаль, Палестинська автономія знову втрачає можливість обговорити майбутнє регіону, але адміністрація буде наполегливо продовжувати зусилля зі сприяння досягненню миру між ізраїльтянами і палестинцями, і наша група, що займається питаннями встановлення миру, буде продовжувати наполегливу роботу по складанню плану», - заявив заступник глави апарату Білого дому, прес-секретар Пенса Джеррод Ейджен.