Нова хвиля протестів в країнах арабсько-мусульмаського світу після заяв Трампа відносно Єрусалиму

Нова хвиля протестів пройшла в неділю в деяких країнах арабсько-мусульманського світу в зв'язку з недавньою заявою президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Ліванські сили безпеки в неділю застосували водомети і сльозогінний газ в районі посольства США в Бейруті, щоб відтіснити ліванських і палестинських демонстрантів, що кидали будинок посольства предмети, спалили опудало Трампа, а також прапори США та Ізраїлю.

В Індонезії, найбільшої за чисельністю населення мусульманській країні світу, тисячі людей взяли участь в недільній демонстрації біля американського посольства в Джакарті.

Протести також пройшли в Йорданії, Туреччині, Пакистані, Малайзії, Єгипті та на палестинських територіях, які межують з Ізраїлем.

Поліція в шведському Гетеборзі заарештувала трьох осіб, яких підозрюють в тому, що вони кидали запальні бомби в синагогу. Представник поліції заявив у неділю, що інцидент, в результаті якого ніхто не постраждав, розслідується, як спроба підпалу.

Офіційні особи в Стокгольмі повідомили про посилення заходів безпеки біля синагоги в шведській столиці.

Поліція Ізраїлю повідомляє, що був здійснений ножовий напад на охоронця біля автобусного вокзалу в Єрусалимі. Охоронець дістав серйозні поранення, нападника арештовано.

Премєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перед тим, як відбути в Європу на зустрічі з європейськими лідерами, назвав лицемірством критику на адресу Трампа відносно його рішення перенести посольство США в Єрусалим, де мають свої посольства більшість держав. «Хоча я поважаю Європу, я не готовий прийняти від неї подвійні стандарти», - сказав Нетаньягу.

В неділю Ліга арабських держав заявила, що рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю є «небезпечною подією, що ставить США в упереджену позицію прихильника окупації і порушень міжнародного права і резолюцій».

Заява була опублікована в неділю вранці після екстреної наради міністрів закордонних справ країн Ліги в Каїрі. У ньому також наголошується, що рішення Трампа позбавляє США ролі «спонсора та посередника» в близькосхідному мирному процесі.

У резолюції також йдеться про те, що рішення Трампа «підриває зусилля щодо досягнення миру, підсилює напруженість і викличе обурення, здатне привести регіон до краю прірви, наповненою насильством, хаосом і кровопролиттям».

Глава Ліги арабських держав закликала країни світу у відповідь на рішення Трампа визнати Палестину в якості суверенної держави зі столицею в Єрусалимі. Міністри закордонних справ Ліги також закликали Раду Безпеки ООН ухвалити резолюцію, яка засуджує рішення Трампа.

Нараді в Каїрі передували кілька днів вуличних протестів на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа, а також протестів у мечеті Аль-Азхар у єгипетській столиці.

У статті в журналі Foreign Policy йдеться, що на нещодавній зустрічі з палестинськими дипломатами Білий дім не повідомив їм про рішення Трампа по Єрусалиму, хоча члени делегації цікавилися, чи підпише Трамп указ, який би відклав перенесення посольства США в Єрусалим.

Глави найбільшої християнської церкви в Каїрі і університету Аль-Азхар заявили, що не будуть зустрічатися з віце-президентом США Майком Пенсом під час його візиту до Каїра 20 грудня. Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас також оголосив, що не зустрічатиметься з Пенсом, оскільки «США перетнули червону межу» відносно Єрусалиму. У заяві Коптської православної церкви кажуть, що рішення Трампа «є недоречним і не враховує почуття мільйонів людей».