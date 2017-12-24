Федеральний суддя США зупинив деякі положення заборони адміністрації Трампа на в’їзд біженців з 11-ти країн, переважно з Близького Сходу та Африки.

У кінці жовтня адміністрація зупинила прийом біженців на 90 днів для запровадження нових правил безпеки.

Білий дім наполягає, що теперішня система прийому біженців та іммігрантів загрожує національній безпеці США. Дональд Трамп вже розпорядився закрити програму візової лотереї "зелена картка" і систему ланцюгової імміграції, що базується на родинних зв’язках

"Ми позбудемося системи ланцюгової імміграції і програми візової лотереї. За цією лотереєю до нас потрапляють деякі дуже погані, погані люди з інших країн. Чоловік, який автомобілем збивав пішоходів на Манхеттені 2 місяці тому, потрапив сюди за візовою лотереєю… За ним в країну потрапило до 24 людей, родичів…. Нам такі люди не потрібні… Ми зупинимо лотерею Зелена картка і родинну ланцюгову імміграцію", - заявив президент США Дональд Трамп.

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