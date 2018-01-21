Король Йорданії Абдалла ІІ: Східний Єрусалим має бути столицею Палестини

Король Йорданії Абдалла ІІ під час зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом в Аммані висловив стурбованість відносно рішення Вашингтону визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Король заявив, що Східний Єрусалим має бути столицею майбутньої Палестинської держави, а розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту може бути лише двостороннім.

Перебуваючи напередодні в Єгипті, Пенс заявив, що Вашингтон підтримує двостороннє рішення для ізраїльтян та палестинців, якщо вони дійдуть згоди. Пенс сказав королю, що Вашингтон підтримує збереження статусу-кво святинь Єрусалиму.

Офіційні особи Йорданії побоюються, що рішення Вашингтону по Єрусалиму погіршує шанси на успіх арабо-ізраїльських мирних переговорів, які намагається відновити король Абдалла. Під час зустрічі з Пенсом король сказав, що такий крок може посилити радикалізм та тертя між мусульманами та християнами.

Амман є другою зупинкою близько-східного турне віце-президента Пенса, яке завершиться відвідинами Ізраїлю. А перед тим Пенс зустрінеться з американськими військовими, розташованими в регіоні.

В Ізраїлі Майк Пенс виступить в Парламенті та зустрінеться з прем’єр-міністром Нетаньягу. В неділю на засіданні свого кабінету Нетаньягу назвав Пенса «великим та справжнім другом Ізраїлю». Він також назвав ганебним намір «Об’єднаного списку арабських партій» Кнессету бойкотувати виступ Пенса в понеділок.