Трамп вважає, що "невдячних" треба позбавити американської фінансової допомоги

Президент Дональд Трамп привабив увагу заявами про припинення фінансової допомоги палестинським територіям, а раніше - Пакистанові, звинувативши отримувачів у “неповазі” до США.

У вівторок Трамп поширив кілька дописів у Twitter, що в американських ЗМІ потрактували як погрозу зупинити грошову підтримку палестинським органам влади:

“Ми не лише Пакистанові платимо мільярди доларів нізащо, але й багатьом іншим країнам тощо. Наприклад, ми платимо палестинцям сотні мільйонів доларів річно і не отримуємо вдячності, чи поваги. Вони навіть не хочуть вести давно запізнілі переговори про мир з Ізраїлем...”

Агенція Associated Press назвала це визнанням браку досягнень у спробах підштовхнути мирне врегулювання на Близькому Сході.

А телеканал CNN вважає, що слова Трампа в другій частині допису також суперечать його попередній заяві, що визнання Єрусалима столицею Ізраїлю не вплине на остаточний статус міста в мирних переговорах.

“Ми зняли “зі столу” Єрусалим - найскладнішу частину переговорів, але Ізраїль за те мав би платити більше. Проте коли палестинці більше не хочуть говорити про мир, чому ми повинні платити їм якісь величезні суми у майбутньому?”, - написав президент.

Представники Білого Дому відмовилися роз’яснювати журналістам те, що виглядає як протиріччя.

Дописи Трампа з’явилися місяцем по тому, як він став першим президентом США, який визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, спричинивши вуличні протести палестинців та осуд з боку низки мусульманських країн світу.

Представниця Організації визволення Палестини Ганан Ашраві заявила у відповідь, що “права палестинців не продаються”.

Хоча палестинці повністю не відмовилися від можливості переговорів з Ізраїлем, палестинський лідер Махмуд Аббас заявив, що рішення Трампа зруйнувало довіру до США як до неупередженого посередника у мирному процесі.

1 січня Дональд Трамп звинуватив через Twitter Пакистан за недостатні зусилля у боротьбі з тероризмом попри отримування американської допомоги. “Більше не буде!”, - написав Трамп у понеділок.

Такі заяви лунають як відхід від традиційної зовнішньої політики США, і показують підхід Трампа до міжнародних відносин з погляду бізнесмена.

Досі американські лідери намагалися використовувати зовнішню фінансову допомогу, що складає незначну частину бюджету, для підтримки американських інтересів у світі, та для допомоги у кризових ситуаціях.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі у вівторок звинуватила Пакистан у “подвійній грі упродовж років” та підтрвердила, що Вашингтон затримає виділення $255 мільйонів допомоги тій країні.

“Часом вони з нами співпрацюють, а також вони дають притулок терористам, які нападають на наших військових в Афганістані. Така гра для цієї адміністрації неприйнятна”, - сказала Гейлі на прес-конференції.

Пакистан відповів на закиди твердженням, що коментарі американських представників “зовсім не зрозумілі” і можуть зашкодити двостороннім відносинам країн.

Пакистанський посол в ООН відповів на слова американської колеги, що “Пакистан зробив величезний внесок у боротьбу з міжнародним тероризмом”, а що країну не можна звинувачувати у невдачах США.

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