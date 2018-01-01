Партія «Лікуд» закликає анексувати ізраїльські поселення на Західному березі

Це рішення назвали визнанням суверенітету Ізраїлю над цими територіями

Члени ізраїльської правлячої партії «Лікуд», очолюваної прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, в неділю одноголосно підтримали резолюцію, що закликає законодавців до анексії ізраїльських поселень на окупованому Західному березі річки Йордан, які в даний момент знаходяться в юрисдикції військових.

Як заявив міністр внутрішньої безпеки Гілад Ердал, рішення, що носить рекомендаційний характер, означає визнання суверенітету Ізраїлю над територіями, де побудовані поселення.

Професор Майкл Фішбах з коледжу Рендольф-Мейкон вважає, що це голосування стало черговим ненавмисним наслідком недавнього рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

У неділю Палестинська адміністрація відкликала свого посла з Вашингтона для проведення консультацій. У той же самий час палестинський президент Махмуд Аббас, відзначаючи 53-у річницю свого руху ФАТХ, пообіцяв не повторювати «дурних помилок минулого» і назвав Єрусалим «вічною столицею палестинського народу».

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