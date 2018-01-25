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Час-Тайм. «Джавеліни» змінять поведінку росіян на Донбасі – Годжес

Час-Тайм. «Джавеліни» змінять поведінку росіян на Донбасі – Годжес
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В ефірі Час-Тайм. Давос - Порошенко похвалився «осінню реформ»; Трамп заявив, що нестиме меседж «миру і процвітання». Дипломатичні зусилля, підкріплені наданням «Джавелінів», можуть суттєво вплинути на переговори з росіянами – генерал Годжес. Зустріч Волкера і Суркова: що очікується? Як військові стратегії можуть допомогти у бізнесі: гість студії - бізнес-стратег Сергій Лисняк. У США колишнього лікаря збірної зі спортивної гімнастики засудили до 175 років ув'язнення за сексуальні домагання до спортсменок.

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