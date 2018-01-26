Найбільший інвестор до України закликав Порошенка "долати вкорінені інтереси". Давос

"Для модернізації і реформування українських інституцій, а також підходів до управління протягом останніх чотирох років, знадобилась політична мужність", - заявив президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сума Чакрабарті, виступаючи на спільному обговоренні з президентом України Петром Порошенком протягом Світового економічного форуму в Давосі, йдеться в офіційному повідомленні ЄБРР.

Чакрабарті сказав, що ці зусилля з покращення управління потрібно продовжувати, незважаючи на вибори, які наближаються в 2019 році.

"Боротьба проти вкорінених інтересів мусить тривати, - наголосив він, - ви продемонстрували, що маєте мужність це зробити".

Від імені найбільшого інвестора до України, Сума заявив: "ми підтримуватимемо вас на цьому шляху", йдеться в повідомленні ЄБРР.

ЄБРР інвестував 12 мільярдів євро до України з початку своєї діяльності в країні 25 років тому. З них, 3,5 мільярда надійшли до країни за останні чотири роки, зазначив Сума.

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