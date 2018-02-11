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Час-Тайм. В Україні лікарі будуть підписувати договори із пацієнтами

Час-Тайм. В Україні лікарі будуть підписувати договори із пацієнтами
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В ефірі Час-Тайм. В квітні українські сімейні лікарі підписуватимуть договори із пацієнтами - це етап довгоочікуваної медичної реформи. Як до роботи в нових умовах готуються в одній з амбулаторій на Київщині? У Сполучених Штатах загострюється епідемія грипу, найгірша за 15 років. Губернатор штату Нью-Йорк оголосив у штаті надзвичайну медичну ситуацію. Людям безкоштовно дають вакцини, які вважаються більш дієвим засобом профілактики. 17 річний сноубордист Ред Джерард приніс першу золоту медаль для американської збірної на Олімпіаді в Південній Кореї.

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