Естонська розвідка: війна в Україні триватиме в 2018, але ціль Путіна все далі

Російська війна в Україні триватиме в 2018 році. Про це йдеться в Звіті іноземної розвідки Естонії, опублікованому минулого тижня.

В Естонії оцінили ризик нападу Росії на країни-члени НАТО як низький, а от ймовірність прихованої чи відкритої військової інтервенції на тих територіях, де Росія заявляє про наявність своїх привілейованих інтересів, наприклад, у Білорусі, Молдові, чи Казахстані – середня.

Основна мета Росії – затягнути Україну до сфери її впливу – невідворотно віддаляється

Росія тільки частково досягла мети своєї агресії в Україні. Крим окуповано, війна на сході України продовжує дестабілізувати безпеку в Європі і українська спільнота та економіка все ще вразливі, зазначають службовці Естонії.

Однак, основна мета Росії – затягнути Україну до сфери її впливу – невідворотно віддаляється, переконані в розвідці Естонії.

Наразі, Росія прагне через військові дії на сході України підтримувати нестабільність всередині України.

Мінські домовленості, які припинили найгіршу боротьбу на сході України, поряд з опором українців та одностайним тиском Заходу, звели війну до рівня місцевих сутичок, які не загрожують існуванню України.

Все ж, бойові дії спричиняють значні людські жертви. Росія не хоче це припиняти і, скоріше, використовує насильство як інструмент, щоб досягти контролю над Києвом, якого вона прагне, йдеться в звіті.

Пройшло більше трьох років з часу підписання Мінських домовленостей і, за бажання, Росія мала багато можливостей для мирного врегулювання конфлікту.

Натомість, Росія проводить лукаву політику, наголошується в звіті. Окуповані території на сході України все більше інтегруються до російської економіки, в той час, як Росія прикидається, що підтримує Мінські домовленості та дипломатичні рішення.

Росія проігнорувала букву та дух Віденського документа

Ці дві взаємовиключні тенденції особливо посилились в 2017 році. Кремль намагається врятувати обличчя через ізоляцію з боку Заходу, що поглиблюється, а також з огляду на наближення президентських виборів в Росії.

Тому Росія запропонувала ввести миротворців на схід України. Однак, ця пропозиція має на меті відкласти рішення конфлікту і лише зробить конфлікт більш затяжним.

Також, Служба міжнародної розвідки Естонії в своєму звіті чітко зазначила, що під час військових навчань «Захід-2017» "Росія проігнорувала букву та дух Віденського документа", який є міжнародною угодою країн-учасниць ОБСЄ, спрямованою на підтримку довіри та безпеки в регіоні.

Так, навчання «Захід-2017» тривали 6 тижнів, а не 6 днів, охопили територію від Баренцевого моря до України, а не були в Білорусі, включали більше 100 000 осіб, а не 12 700.

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