Трамп розкритикував ФБР через трагедію у школі у Флориді

Міністерство юстиції США розслідує чому ФБР, яке мало інформацію про можливі лихі наміри флоридського стрільця, не зробило нічого аби запобігти трагедії.

Ще у 2016 році Ніколас Круз потрапив під радар місцевої влади і поліції, заявляючи у соцмережах, що хоче купити зброю і вбивати людей. Загалом на Круза могло надійти до 20 заяв за цей час. Остання - місяць тому. Людина, близька до Круза, подзвонила на гарячу лінію ФБР і повідомила про підозру. Ця інформація не була передана в відділення ФБР в Маямі.

Дональд Трамп у своєму Твітері написав, що агентство має повернутися до своїх базових функцій, а натомість витрачає багато часу намагаючись довести змову виборчої кампанії Трампа з росіянами. Змови не існує, – підкреслив президент.

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