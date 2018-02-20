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Чому у США розстрілюють дітей – політики та молодь мають різне бачення. Відео
20 Лютий, 2018
Ярина Матвійчук
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У США – гострі дебати навколо теми контролю за зброєю
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