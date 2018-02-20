Спеціальні потреби

Мови
Попередній Наступний
Breaking News
США

Чому у США розстрілюють дітей – політики та молодь мають різне бачення. Відео

Чому у США розстрілюють дітей – політики та молодь мають різне бачення. Відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:03:32 0:00
Direct link

У США – гострі дебати навколо теми контролю за зброєю

Facebook Forum

Інше за темою

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG