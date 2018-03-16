Обвал пішохідного мосту у Флориді: 6 людей загинули, 10 травмовані

Шість людей загинули і десять були госпіталізовані 15 березня внаслідок обвалу пішохідного мосту на автомагістраль у американському штаті Флорида.

Згідно з повідомленнями, вісім транспортних засобів також залишилися під завалами.

Міст завдовжки 53 метри і вагою 950 тонн перетинає вісім смуг руху транспорту і сполучає територію Міжнародного університету Флориди з невеликим містечком Світуотер в районі Майамі.

На будівництво мосту витратили 14.2 мільйони доларів.

Дивіться також: Українці за мільйони доларів купують квартири у Маямі й отримують «грін-карти» - ексклюзив «Голосу Америки»

​