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Обвал пішохідного мосту у Флориді: 6 людей загинули, 10 травмовані

Шість людей загинули і десять були госпіталізовані 15 березня внаслідок обвалу пішохідного мосту на автомагістраль у американському штаті Флорида.

Згідно з повідомленнями, вісім транспортних засобів також залишилися під завалами.

Міст завдовжки 53 метри і вагою 950 тонн перетинає вісім смуг руху транспорту і сполучає територію Міжнародного університету Флориди з невеликим містечком Світуотер в районі Майамі.

На будівництво мосту витратили 14.2 мільйони доларів.

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