Після стрілянини у Флориді, учні закликають уряд посилити регулювання обігу зброї

Після стрілянини у флоридській школі, учні, їхні батьки та активісти виходять на демонстрації, вимагаючи посилення регулювання обігу зброї.

У Форт-Лодердейлі, містечку неподалік Маямі, чути "Досить! Досить!"

Вийшовши на вулиці, активісти закликають уряд штату Флорида до посилення законів щодо володіння, збереження та купівлі вогнепальної зброї.

"Якщо наш уряд здатен тільки висловлювати співчуття та надсилати нам свої молитви – то настав час для нас робити зміни, яких ми усі прагнемо", - каже учасниця мітингу школярка Емма Ґонзалес.

"Мова йде про захист наших дітей", - каже інша учасниця мітингу Ґрейс Соломон.

Причиною такого масово зібрання стала нещодавня стрілянина у місцевій середній школі, де загинуло 17 людей. Декілька днів тому у цей навчальний заклад увірвався 19-ти річний нападник, озброєний напівавтоматичною гвинтівкою і відкрив вогонь по учнях та вчителях.​

"Той факт, що всі ми тут сьогодні, означає, що це поворотній момент в американській історії", - заявляє учасник мітингу школяр Девід Гоґ.

Окрім 17-ти загиблих, стрілок поранив ще 14-ть людей. Один із них Ентоні Боргес, хлопець й досі в лікарні. Він своїм тілом тримав двері в класі, аби вбивця не зміг зайти в кабінет.​

"Він взяв на себе ініціативу, аби врятувати інших однокласників", - розповідає друг Ентоні Боргеса.

Під час нападу на школу 19-ти річний Ніколас Круз, за інформацією слідчих, вупистив щонайменше 150 куль із гвинтівки AR 15. Учасників акції обурює легкий доступ громадськості до гвинтівок такого типу, які легко можна купити в магазині. ​

"Одна людина без жодних проблем зайшла в магазин і купила напівавтоматичну гвинтівку AR​ 15 та вбила з неї велику кількість людей. Це не нормально!" - каже учасник мітингу ден Дейлі.

Тож школярі на демонстрації разом із іншими активістами вже пообіцяли, що виведуть акції протесту на національний рівень і зроблять усе можливе, щоб ця стрілянина стала останньою в історії США.

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